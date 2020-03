O programa que ensina como funciona o cooperativismo para crianças, jovens e adultos nas escolas “Cooperjovem”, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), desenvolvido em âmbito nacional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) desde 2000, implantado em Grajaú, conta com a parceria com a Prefeitura Municipal de Grajaú, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), e com o apoio da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense).

138 professores que participarão ativamente, colaborando com seu trabalho no programa, foram capacitados durante dois encontros. O primeiro aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro de 2019, e o segundo, 18 e 19 de fevereiro de 2020 no auditório da sede do Sicoob em Grajaú-MA.

A capacitação em Projetos Educacionais Cooperativos, contou com a assessoria da professora e mestre em educação, Carmem Machado. O curso é fundamental para o sucesso do programa que será realizado nas escolas municipais: Bom Samaritano (Quem Dera), Frei Alberto Beretta (Povoado Alto Brasil), Pedro Santana (Canoeiro), Professora Marly Araújo (Expoagra), Sirino Rodrigues (Povoado Remanso) e Colégio Professor Hilton Nunes (Canoeiro).

O encontro contou com a presença de representantes das representantes da SEMED, Romina Araújo Melo Sousa e Magna Anacleto; do presidente do conselho de administração do Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense, José Anerão Peres Alvarenga; da presidente do Sescoop-MA, Aureliana Rodrigues Luz; da superintendente do Sescop-MA, Cynthia Baluz; da diretora executiva do Sicoob, Maria da Paz Luz da Silva Marques, e do diretor organizacional e risco do Sicoob, Jadson Sales, que destacaram em suas falas a importância do programa para disseminar a cultura da cooperação, baseada nos princípios e valores do cooperativismo.

“O Sicoob irá premiar as escolas que desenvolverem os melhores projetos, pois acreditamos que eles mudarão o comportamento das crianças, dos professores, de toda a comunidade escolar”, afirmou o presidente do Sicoob, Anerão.

“Quando o assunto é educação cooperativista, o Sescoop Maranhão, buscar fazer o seu dever de casa, que é contribuir para a mudança da sociedade de Grajaú por meio cooperativismo.”, destacou Aureliana, presidente Sescoop-MA.

Durante a capacitação a professora Carmem, apresentou os pontos importantes para o desenvolvimento do Programa, como a qualidade da educação, a responsabilidade das pessoas, o paradigma da cooperação e a reavaliação dos seus Projetos Educacionais Cooperativos, com vistas a melhoria contínua do Programa.

Também foi realizada dinâmicas em grupos para discutir sobre os projetos que serão desenvolvidos nas escolas levando em conta os critérios de Conhecimento do contexto onde a escola está inserida; Consciência do problema que atinge a comunidade; Forte estimulo ao comportamento cooperativo; grande potencial de sustentabilidade; Criatividade nas ações propostas e Formas de divulgação do projeto.

PROJETOS NAS ESCOLAS

Ao final foram apresentados os projetos que serão realizados:

Projeto ‘Maria uma oportunidade’ da Escola Frei Alberto Beretta, povoado Alto Brasil;

Projeto ‘Potencialidade Turísticas’ da Escola Sirino Rodrigues do Povoado Remanso;

Projeto ‘Horta Escolar, Comunidade fazendo a diferença’ da Escola Bom Samaritano no bairro Quem Dera;

Projeto ‘Música como instrumento de qualidade de vida’ do Colégio Professor Hilton Nunes no bairro Canoeiro;

Projeto ‘Mãe, mãe e ação’ da Escola Professora Marly Araújo, bairro Aeroporto;

Projeto ‘Arte e Vida, um passo e fico feliz’ da Escola Pedro Santana no bairro Canoeiro.