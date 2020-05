Na tarde da última quarta-feira (06/05), aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde, uma reunião com representantes do Hospital Regional de Grajaú (HRG) e da Prefeitura Municipal de Grajaú, com objetivo de alinhar as ações do Estado do Maranhão e do Município de Grajaú no atendimento dos casos sintomáticos, infectados e suspeitos pelo novo coronavírus (Covid-19).

Estavam presentes representando o HRG: Dr. Adoan Júnior, diretor clínico; Aparecida Chaves, diretora geral; Suellen, Josinez e Márcia, coordenadoras de enfermagem; Alaise Maracaípe, assessora de comunicação. Pela prefeitura marcou presença, o secretário municipal de Saúde, Dr Júlio César; Ricardo Arruda, secretário municipal de Administração; e Luciene, coordenadora da vigilância epidemiológica do município.

Durante o encontro foi discutido o momento em que estamos vivendo, que é, de muitos desafios na saúde do país; foi destacado, o trabalho incansável do Governo do Estado Maranhão, na pessoa do governador Flávio Dino, no combate a esse vírus mortal.

A missão da secretaria de estado da Saúde é salvar os maranhenses, pois a vida está acima de qualquer bandeira política; neste sentido, o governo do estado tem o compromisso de continuar cuidando do povo grajauense neste momento tão difícil.

Entrevista

O médio clínico geral e ultrassonografista, Dr. Adoan Galheiro Marinho Júnior, diretor clínico do HRG, há seis anos, fala dos detalhes das ações conjuntas do hospital com o município neste momento de pandemia. Na entrevista o diretor fala da função e responsabilidade da unidade de saúde; explica como se dá os testes e exames para diagnosticar o Covid-19; relata sobre os casos atendidos no hospital, e alerta a população para manutenção do isolamento social como a melhor forma de combate ao novo coronavírus.

OUÇA A ENTRVISTA DE DR. ADOAN: