Na manhã de terça-feira (30/06), a Rádio Cidade de Grajaú, no programa do DJ Val, recebe a pré-candidata a prefeita de Grajaú, Simone Limeira (PCdoB).

Será a primeira entrevista da presidente municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Grajaú, diante da diminuição dos casos de coronavírus no estado do Maranhão.

O bate papo com a pré-candidata será sobre os projetos caso seja eleita como prefeita de Grajaú. Lembrar as conquistas junto ao seu grupo político com o governador Flávio Dino, deputados estaduais, federais e senadores.

A entrevista será às 10h30, e retransmitida pelas redes sociais de Simone Limeira no Facebook e Instragram.

