Em entrevista ao programa do DJ Val na Rádio Cidade de Grajaú na manhã desta terça-feira (30/06), a pré-candidata a prefeita de Grajaú, Simone Limeira (PCdoB), falou de suas expectativas diante do novo cenário para as eleições municipais de 2020.

“Na última vez que estive aqui, eu falei que não era o momento de falar em campanha, em respeito às famílias grajauenses que estavam sendo atingidas com a pandemia do novo coronavírus; mas agora que as coisas estão voltando ao normal, nós teremos que aprender a conviver com essa realidade, tomando os cuidados necessários para não nos infectar e seguir com nosso trabalho.”, disse a presidente municipal do PCdoB de Grajaú.

A conversa com o apresentador DJ Val ocorreu por volta das 11:00, e foi retransmitida pelas redes sociais de Simone Limeira no Facebook e Instragram.

Simone disse que estava retomando sua pré-campanha ao cargo de prefeita de Grajaú, e que está recebendo muito apoio do seu eleitorado, amigos e familiares. Falou do diálogo com os outros pré-candidatos que fazem oposição ao atual prefeito; e que seu nome é um dos mais bem avaliados para ser a candidata do grupo político que conta com o apoio do governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino.

“Meu sonho é ter o apoio dos grajauenses, e sendo eleita, fazer um mandato que esta cidade merece; mas para isso é preciso que esteja legitimada pelo povo, para realizar as ações e os projetos que garantiram um melhor desenvolvimento no município”, lembrou.

A líder política do PCdoB comunicou que já está afastada de sua função na Assembleia Legislativa do Maranhão, e que em Grajaú deve conversar com as pessoas, sempre respeitando as orientações sanitárias de proteção conta o Covid-19.

“Teremos uma eleição diferente, e nesta pré-campanha nossos canais de comunicação com a população serão principalmente as redes sociais, os grupos do aplicativo Whatsapp, e os meios de comunicação local; realizaremos encontros, mas sempre atentos as regras de proteção contra o coronavírus”, explicou.

Disse que mesmo sem mandato, acompanha de perto os problemas do município, e busca junto ao governador Flávio Dino, aos deputados estaduais, federais e senadores que receberam votos em Grajaú, ajudar o povo grajauense.

“Meus adversários fazem cobranças de projetos e benefícios para município, sem eu ter nenhum mandato eletivo. Eu não tenho nenhuma obrigação e não devo nada; o que eu faço é com muito carinho, de coração aberto, querendo contribuir com Grajaú”, comentou.

Durante a entrevista, Simone falou sobre as ações e responsabilidade do Governo do Estado do Maranhão diante da pandemia do novo coronavírus no município, e lamentou a forma que a Prefeitura Municipal de Grajaú vem tratando o grave problema de saúde, sendo a responsabilidade do município, pois a maior parte dos recursos para a Covid-19, estão sendo destinados diretamente para as prefeituras.

Aproveitou para falar dos seus sonhos, e dos futuros projetos que serão construídos ao longo da pré-campanha para garantir a todos os grajauense uma melhor saúde, mais educação, infraestrutura, esporte, lazer e cultura, geração de emprego e renda, incentivo à produção , entre outros temas importantes que uma cidade do porte de Grajaú merece.