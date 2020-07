A entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais de saúde do Hospital São Francisco de Assis e da Unidade Básica de Saúde da Vilinha, um dos bairros mais atingidos pelo coronavírus da cidade de Grajaú, pelo Instituto de Cooperação e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável (Intecoob), na terça-feira (07/07), marcou a celebração do Dia de Cooperar 2020 (Dia C), apoiado pelo Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense.

“Com o tema ‘Atitudes simples movem o mundo’, as ações apoiadas pelo Sicoob no Dia de Cooperar 2020, reforça a grande corrente do bem, e mostra, o papel transformador do cooperativismo nas comunidades, especialmente neste tempo de pandemia da Covid-19. Aproveito para agradecer a colaboração generosa de todos que abraçaram essa iniciativa; nossos cooperados, colaboradores, os membros do Intecoob, e as instituições de saúde que acolheram nossa ação.”, comentou o presidente do conselho de administração do Sicoob, José Anerão Peres Alvarenga.

Para o maestro Ildomar Matias, representante do Intecoob e coordenado do projeto “Música na Escola”, que é assistido pelo Instituto, a ação apoiada pelo Sicoob nesse momento de pandemia do coronavírus mostra que as ações do cooperativismo não pararam.

“O projeto do Intecoob que coordenamos com a participação de alunos de escolas públicas, sempre levou alegria as pessoas por meio da música e da dança, hoje estamos também de um forma diferente levando essa alegria, mais também esperança de que juntos iremos vencer esse momento difícil que estamos passando”, disse o maestro.

UNIDOS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Este ano, o cooperativismo do Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense teve como objetivo principal a realização de ações para mitigar os impactos da pandemia do novo coronavírus nas cidades onde a cooperativa está presente.

Segundo o diretor organizacional e risco do Sicoob, Jadson Sales Lima, a doação de EPIs (capacetes e luvas hospitalares) para os profissionais de saúde, foi uma forma de ajudar e ao mesmo tempo valorizar o preciso trabalho desenvolvido por eles.

“O Dia de Cooperar nos ajudar a vivenciar concretamente o sétimo princípio do cooperativismo, o compromisso das cooperativas com a comunidade, por isso o conselho administrativo da Centro Leste e Norte Maranhense decidiu apoiar essa iniciativa que visa minimizar os efeitos da covid-19 na proteção dos profissionais que atuam na linha de frente”, explicou.

“Gostaria de agradecer muito ao Intecoob e ao Sicoob por essa doação que veio em muito boa hora, porque são equipamentos essenciais ao enfrentamento dessa pandemia por covid-19; e como é do conhecimento de todos, esses equipamentos praticamente sumiram do mercado, e quando conseguimos encontrar, quase sempre não conseguimos comprar, pois estão muito caros. Muito obrigado.”, agradeceu o médico ortopedista e traumatologista Dr. Jose Ariosto Soares Lima, responsável pelo Hospital São Francisco de Assis em Grajaú-MA.

Para a administradora Ariana Santana Marinho, diretora da Unidade Básica de Saúde do bairro Vilinha, a doação de EPIs pelo Intecoob/Sicoob é motivo de valorização “Para nós, essa atitude do Sicoob é de reconhecimento; nos dar força e ânimo para continuarmos o nosso trabalho, especialmente aqui nesta USB do bairro Vilinha que aos poucos está superando e diminuindo o número dos contaminados pelo coronavírus”, explicou.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde e técnico de enfermagem, João Batista da Silva e Silva, acredita que a iniciativa mostra o comprometimento da cooperativa com o município. “A necessidade destes equipamentos de proteção individual é muito grande, mesmo que a Secretaria Municipal de Saúde tenha disponibilizado, mais nunca é demais; e com isso o Sicoob vem suprir essa necessidade e ao mesmo tempo valorizar esses profissionais que estão na linha de frente dessa pandemia.”, comentou.

O Dia de Cooperar (Dia C)

Celebrado há 11 anos, o Dia de Cooperar reúne milhares de cooperativas e cooperados do Brasil inteiro em iniciativas que ajudam pessoas e comunidades ao redor do país, celebrando assim a essência do que é ser Coop.

Com a campanha “Atitude simples movem o mundo”, o Intecoob está fazendo a sua parte. As iniciativas voltadas para doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, aquisição de equipamentos de proteção individual para o hospital e UBS, deve impactar positivamente na vida dessas pessoas. Todas as ações contaram com a participação dos cooperado, das agências do Sicoob onde a Centro Leste e Norte Maranhense está presente.

