As agências das da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense), promoveram juntos com seus cooperados, uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para atender as famílias que estão sendo impactadas por conta do Covid-19, e encontram-se em situação de vulnerabilidade nas cidades onde a cooperativa atua.

Junto com a entrega das cestas básicas foram distribuídas máscaras, com a finalidade de conscientizar as pessoas da necessidade de usar a máscara para sua proteção, evitando a transmissão do coronavírus e possíveis mortes.

“O Sicoob tem em seu DNA, o cooperativismo e a solidariedade, e neste tempo de pandemia do novo coronavírus, além da preocupação com a contaminação pelo vírus, a fome também se tornou uma das consequências da pandemia em função dos reflexos negativos causados na economia. Queremos agradecer a colaboração generosa de todos que abraçaram essa ação solidária, nossos cooperados, colaboradores; as lideranças das comunidades e entidades de assistência social, que juntos, mapearam as famílias que mais precisavam dessa ajuda neste momento difícil”, disse o presidente do conselho de administração do Sicoob, José Anerão Peres Alvarenga.

Veja fotos das ações do Sicoob nas cidades maranhense onde atua:

SICOOB BACABAL

Em Bacabal, as cestas básicas foram entregues na sede da agência. Muitas famílias foram beneficiadas com a ação que contou com a doação generosa dos cooperados.

1 de 15

SICOOB CAXIAS

Também em Caxias, os cooperados do Sicoob aderiram à campanha; muitas cestas básicas foram arrecadas, e estão sendo doados as famílias mais carentes do município.

SICOOB CHAPADINHA

Neste município os beneficiados também foram os mais necessitados, que neste tempo, estão passando por muita dificuldades, entre elas a falta do alimento. A equipe dos colaboradores da cooperativa Sicoob na cidade, entregou as cestas básicas com muita dedicação.

1 de 3

SICOOB COROATÁ

Na cidade de Coroatá, os alimentos arrecadados com ajuda de todos os envolvidos, foram entre as entidades de assistência sociais do município. A parceria garante uma melhor distribuição aos que realmente precisa dessa doação neste momento difícil.

1 de 6

SICOOB FORMOSA DA SERRA NEGRA

Também a população da zona rural foi comtemplada pela Campanha de arrecadação de alimentos neste tempo de pandemia do Coronavírus. Os funcionários da agência de Formosa da Serra Negra, foram ao encontro das famílias carentes que vivem nesse território.

1 de 8

SICOOB PRESIDENTE DUTRA

Neste município, a equipe de colaboradores do Sicoob, mobilizou todos os cooperados da agência para participarem da campanha, e fazer a doação generosa. Muitos alimentos foram arrecadados que serão entregues a população carente da cidade e do interior.

SICOOB SÃO MATEUS

A generosidade dos cooperados da agência de São Mateus também se tornou em ação concreta com a entrega de dezenas de cestas básicas a população carente. Percorrendo os bairros e comunidades mais carentes do município, os funcionários do Sicoob fizeram valer a iniciativa solidaria da cooperativa na cidade.

1 de 6

SICOOB SÍTIO NOVO

Um dos menores municípios que o Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense atua, também fez o seu dever de casa durante a Mobilização para arrecadação de alimentos não perecíveis para doar a população mais atingida pela crise sanitária do coronavírus. As doações dos cooperados de Sítio Novo, chegou as famílias carentes da cidade.

1 de 16

Veja também: