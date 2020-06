No dia 11 de junho, quinta-feira, Dia de Corpus Christi, acontecerá a passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas de Grajaú, O momento iniciará às 8h, saindo da Catedral Nosso Senhor do Bonfim, e tem como intuito reverenciar Jesus na Hóstia Santa, pedindo a proteção e o fim da pandemia.

A passagem do Santíssimo pelas ruas está sendo organizada pelas as Paróquias Nosso Senhor do Bonfim (Cidade Alta), Nossa Senhora de Fátima (Expoagra) e São Francisco de Assis (Canoeiro). O Pároco da Catedral, Pe. Welly Melo da Silva, ressalta a importância do evento, que não será uma carreata, mas apenas a passagem de Jesus Eucarístico, e chamam a atenção para o cuidado com o distanciamento e o uso de máscaras.

“Será um momento de fé e devoção a Nosso Senhor, no Santíssimo Sacramento. Convidamos as famílias para participar deste momento na frente de suas casas, cuidando para evitar aglomerações, usando máscaras e todos os cuidados necessários, preparando um símbolo na frente de sua casa, sinal da acolhida de Jesus”, lembra o pároco.

A passagem do Santíssimo na Paróquia da Catedral, terá como trajeto as seguintes ruas e avenidas.

Abaixo, o roteiro completo do dia de bênçãos

1 – Saída da Catedral Nosso Senhor do Bonfim

2 – Segue na Av. Getúlio Vargas, passando pela Pça. Frei Alberto Beretta

3 – Entra na Rua Vicente Santana

4 – Quebra a direita da Rua Patrocínio Jorge

5 – Passa em frente ao Cemitério Público

6 – Segue na Av. Marly Sarney

7 – Sobe a Rua Amaral Raposo até a Rodoviária, passa em frente do terminal

8 – Entra a direita da Av. Hilton Nunes até a BR-226

9 – Pega a pista rumo ao Canoeiro até a primeira rotatória

10 – Atravessa a BR-226, e pega a pista rumo a Expoagra

11 – Passa em frente ao Presidio de Grajaú

12 – Entra na BR-226, e depois pega a pista rumo ao Canoeiro até a primeira rotatória

13 – Depois atravessa a BR-226, e pega a pista rumo a Expoagra até a entrada da Aldeia Morro Branco

15 – Vai até a Aldeia Morro Branco

16 – Saindo da aldeia, segue pela rua da delegacia até o Raniel Brasil

17 – Entra na Rua Vila Militar

18 – Quebra a direita da Rua Mercial Lima de Arruda e vai até o final

19 – Pega a esquerda da Rua Los Angeles até a entrada da Rua Castro Leite

20 – Segue até a Rua da Gruta; passa em frente a Igreja do Sagrado Coração de Jesus

21 – Entra na Rua Duque de Caxias seguindo até a Pça Ferreira Lima

22 – Atravessa a BR-226, e segue na Rua Salomão Barros até a Rua Sirino Rodrigues

23 – Sobe a Rua Sirino Rodrigues até o Hospital São Francisco de Assis

25 – Saindo do hospital, segue na Rua Sirino Rodrigues até a Catedral