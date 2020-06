Com recursos próprios, no valor de quase R$ 45 mil reais, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Grajaú, entregou na tarde de quarta-feira (17/06), um novo poço no Povoado Vera Cruz. Por quase 30 dias a comunidade com mais de 100 famílias perdeu o poço que foi perfurado há 14 anos pelo então prefeito Mercial Lima de Arruda. Durante esses dias o SAAE abasteceu o povoado por meio dos caminhões pipas.

“Mesmo diante desta crise que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus, o SAAE de Grajaú continua trabalhando, e viabilizando projetos relacionados ao fornecimento de água com qualidade no município, a exemplo disso é a perfuração deste poço com recursos próprios”, destacou Raimundo Sousa dos Santos, diretor Geral do SAAE.

O novo poço com uma profundidade de 128 metros, garante a captação de 8.400 litros de água por hora. Também foi construída em parceria com a Prefeitura Municipal de Grajaú uma nova base para a caixa d’água, feita de concreto e com 6 metros de altura; a antiga era somente 4 metros e feita de madeira.

O serviço de abastecimento de água da comunidade do Vera Cruz, como de tantas outras, faz parte do social assumido pelo SAAE de Grajaú desde a manutenção, como troca de bombas, pagamento da energia elétrica, e aquisição de novos poços.

“Com o apoio do prefeito Mercial Lima de Arruda, estamos trabalhando com responsabilidade, com o objetivo de melhorar a cada dia o sistema de água em todo o município. Buscamos garantir um produto de qualidade ao cidadão. Pedimos desculpas à população pelo transtorno que obras como estas acarretam, mas a nossa preocupação diária é levar água com qualidade aos grajauenses. Lembrando que os transtornos passam, o benefício fica”, comentou Raimundo.

Novos Poços

Também com recursos próprios o SAAE de Grajaú perfurou um poço no setor de produção do povoado Baixão Grande, e outro em fase de acabamento no povoado Olho d’água do Mundico, além de 30km de ampliação de redes de água em povoados e bairros da cidade, aquisição de novas bombas e manutenção com qualidade de todos os poços da autarquia municipal.

“Ainda é pouco, mais são três poços perfurados com recursos próprios, trabalho que ainda não tinha sido feito por outras gestões do SAAE. Estamos com muitos projetos relacionados ao fornecimento de água no município, mais os recursos ainda são poucos, por isso precisamos e confiamos em nossos consumidores, que mantenha o pagamento de suas contas de água em dia, especialmente neste tempo difícil de pandemia, assim poderemos fazer muito mais”, lembrou o diretor.