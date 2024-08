2º Sicoob Agro fortalece laços da Centroleste com setor agropecuário de Grajaú e região

Com forte atuação no agronegócio e impulsionador das práticas sustentáveis em todo o país, o Sicoob é instituição financeira cooperativista parceira do agronegócio brasileiro, com a oferta de produtos e serviços exclusivos para o produtor rural, linhas de crédito para investimento, custeio e comercialização, além de oferecer taxas especiais e prazos que se adequam às necessidades dos cooperados produtores rurais, explicou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, na abertura da 2ª edição do Sicoob Agro promovido pela cooperativa na última terça-feira (23.Julho.2024). O evento aconteceu na sede do Sicoob, localizado na Rua Frei Benjamin de Borno, nº 55, no Centro de Grajaú-MA, e contou com a participação de 170 pessoas, entre cooperados e não cooperados de Grajaú, Formosa da Serra Negra, Barra do Corda, Arame, Tuntum e São Luís; os membros do Conselho de Administração e Fiscal, diretores e funcionários da Centroleste.

Com 16 anos de fundação e presença em 20 cidades do Maranhão, o Sicoob Centroleste conta com 25 agencias, 24 mil cooperados, Ativos Totais de R$ 600 milhões, uma Carteira de Crédito de R$ 407 milhões, e um Capital Social de 65 milhões; esses foram os grandes números apresentados pela gerente de Suporte Organizacional do Sicoob Centroleste Karla Arruda Alves.

O analista de Crédito, Rodrigo Cavalcante, responsável pela conformidade das operações de crédito das 25 agências do Sicoob Centroleste, apresentou as linhas de custeio disponíveis para financiar as despesas das atividades agrícolas e pecuárias, a exemplo do PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), PRONAF (agricultores familiares); PRONAMP (médios produtores); e BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Sobre o Plano Safra 2023/2024, a cooperativa disponibilizou R$ 165 milhões, dos R$ 177 milhões para os Sicoob do Maranhão.

Durante o encontro foram apresentados os engenheiros agrônomos e suas respectivas empresas que estão credenciadas no Sicoob Centroleste. O técnico da área de Crédito Rural, é profissional que ajuda o agricultor a fazer os projetos agropecuários de forma clara e efetiva para obtenção de crédito, além do acompanhamento na execução do projeto, com análise do solo e as aplicações necessárias.

São eles: Rembergh Almeida Veloso, Terra Consultoria; Geylson Lauriuchi Alves – Plantae Planejamentos Agrícola e Assistência Técnica; Antonio Carlos Araújo Almeida, Mabal Comércio e Projetos Agropecuários; Eidilaia Pereira Carvalho, Plano e Projeto Consultoria Rural; Charles Wagner Brito Tavares, Plantagro Agropecuária; Rosa Maria de Sousa Santos, Rosa Projetos Agropecuário e Consultoria; Júlio dos Santos Vieira, Topo Geo; Júnior Miranda, Miranda Consultoria; e Aristeu Genésio, Genesis Agro.

“Cadastro Agropecuário”, foi o tema da palestra do engenheiro agrônomo, empresário, secretário municipal de regularização fundiária do município de Tuntum, projetista, pecuarista e cooperado do Sicoob em Tuntum/MA. sócio administrador da Plantagro Agropecuária ‘empresa credenciada no Sicoob’, Charles Wagner Brito Tavares. Durante sua explanação, o público presente tirou dúvidas por meio de perguntas, momento que garantiu um debate enriquecedor.

Talk Show do Agro

Na sequência, o presidente do Sicoob Centroleste, Anerão, conduziu o Talk Show, com os cooperados e cases de sucesso, Adairton Tozzo e Pedro Gaúcho. No decorrer da conversa, eles falaram sobre as motivações que os trouxeram a morar em Grajaú; como foi o início de suas atividades, os processos utilizados, as dificuldades vivenciadas e as vitórias conquistadas. Destacaram a importância da busca pelo conhecimento, incluindo as tecnologias, consultorias, e a necessidade de nunca perder o foco no negócio.

Lançamento da Capitalização Premiada 2024

Serão três prêmios: um Fiat Argo 1.3 automático; uma Moto Honda Bros 160; e um Iphone 15 128g. R$ 1 mil reais é o valor da cartela, sendo que R$ 300,00 fica na conta capital do cooperado. O gerente da agência do Sicoob de Grajaú, Ueslen Ferreira, disse que o sorteio é promovido pelo Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob), será no dia 07 de dezembro de 2024, às 20 horas, no Clube dos Fazendeiros, Parque de Exposição Zezé Santos, em Grajaú-MA, com jantar e festa de gala com show ao vivo.

No encerramento não poderia faltar o tradicional churrasco, chopp gerado, a boa comida e bebidas refrescantes, elementos importantes para o momento de confraternização entre os cooperados que desenvolvem o agronegócio da região. A festa contou ainda com a animação do sanfoneiro grajauense, Felipinho do Acordeon.