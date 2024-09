Com o apoio do Sistema OCB/MA, Sicoob Centroleste promovem 1ª Corrida da Independência em Grajaú-MA

O evento na manhã do dia 07 de setembro de 2024, no Loteamento Frei Alberto Beretta em Grajaú-MA, foi promovido pelo Sicoob Centroleste com o apoio do Sistema OCB/MA, além de promover a interação entre a comunidade e estimular a prática de exercício físico, também arrecadou alimentos que serão doados a famílias carentes, continuando o trabalho do Instituto Sicoob com o “Dia C – Dia de Cooperar”, ação que faz parte de um movimento internacional que tem como objetivo alinhar as ações das cooperativas com as necessidades da comunidade.

No local da prova, os participantes foram recebidos com muita alegria pelos colaboradores do Sicoob e animação do deejay Sonneto de Grajaú. Tendas da cooperativa disponibilizaram água, sucos, frutas, e no final da corrida um delicioso e saudável café da manhã. Contou também com degustação e venda do Hype Drink, isotônico com 10 funções em apenas um drink para turbinar os resultados do atleta.

Após a chegada dos atletas, o presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão; a presidente do Sistema OCB/MA, Aureliana Luz; a Diretora Executiva, Maria da Paz; e a representante do Grupo MEG, Raiara Carvalho, destacaram em suas falas, a importância do engajamento da população com a promoção da saúde e do bem-estar pessoal; do gesto de generosidade com a doação de alimentos, que reforça o espírito solidário da iniciativa com o Dia de Cooperar. Lembraram que a participação ativa dos cooperados e da comunidade foi o ponto mais alto do evento.

Agradeceram e incentivaram a participação de mais eventos que estimula a prática de esporte e contribui para uma vida mais saudável. Houve agradecimento para o Conselho de Administração e Fiscal do Sicoob, Comite de Mulheres “Elas pelo Coop”, Grupo MEG, turma do “Bora Correr”, empresários e atletas profissionais que prestigiaram o evento, que reforça o compromisso da Cooperativa Sicoob Centroleste no apoia e na promoção de iniciativas de saúde e bem-estar.

O atleta profissional, Bolinho, agradeceu ao Sicoob pela realização da corrida, disse que entre todas as corridas que já participou, essa teve a melhor organização. “Estamos todos de parabéns com evento dessa magnitude, obrigado Sicoob e a todos da organização, por todo empenho e dedicação para realização dessa corrida, que o Sicoob continue apoiando e incentivando essa prática esportiva”.

Entre cooperados e a comunidade em geral, 177 pessoas participaram da 1ª Corrida da Independência, com um percurso de 5 km para as modalidades masculina e feminina adultos e um menor percurso para o infantil. Foram entregues a premiação com troféu e dinheiro para o 1º, 2º e 3º lugar de cada modalidade; todos os participantes da corrida receberam medalhas.

A corrida foi organizada voluntariamente pelos colaboradores do Sicoob, e contou também com o apoio e segurança da Guarda Municipal de Grajaú.

A cooperativa

A Sicoob Centroleste é uma a maior cooperativa do Maranhão presente em 20 municípios do estado, e conta com 25 pontos de atendimento físicos e um digital, atendendo a mais de 24 mil cooperados em 16 anos de atuação.