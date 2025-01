Sicoob Centroleste inaugura 26ª agência em Colinas-MA e impulsiona desenvolvimento local

A inauguração da 26ª agência do Sicoob Centroleste, em Colinas-MA, foi marcada por uma cerimônia emocionante na noite de 12 de dezembro de 2024. O evento reuniu lideranças locais, representantes da cooperativa, novos associados e autoridades civis, militares e eclesiásticas, reforçando o espírito de cooperação e desenvolvimento para a região.

Veja vídeo da inauguração:

Participação de líderes da cooperativa:

José Anerão Peres Alvarenga, presidente do Sicoob Centroleste.

Conselheiros e membros da diretoria, como Antonio Ronaldo de Sousa, José Orlando Barros Santos e Jânio Alves Coelho (administração), Diogo Lins de Oliveira (coordenador do conselho fiscal), Jadson Sales Lima (diretor Operacional e Risco)

Funcionários locais da agência, Eryca Helaynne Cruz da Silva, Arleany Batista Dias e Franciane Pereira da Silva, liderados pelo gerente Mateus Silva Costa.

Abertura e bênçãos:

Representantes religiosos, como o padre Mário Rocha (Igreja Católica) e o pastor evangélico Carlos Eduardo (Igreja Batista), ofereceram bênçãos e reflexões, destacando o papel da cooperativa como um pilar de crescimento na cidade.

Homenagens e discursos:

O gerente Mateus Silva Costa agradeceu à sua família, colegas e associados pelo apoio ao longo do processo de implantação.

A prefeita de Colinas, Valmira Miranda, celebrou o impacto econômico positivo esperado com a chegada do Sicoob.

Representantes como o ex-prefeito de Colinas, José Henrique Brandão e o comandante do 33º BPM em Colinas, major Aecyo Serejo ressaltaram a importância da parceria entre a cooperativa, o governo e a segurança pública.

Descerramento das placas:

Um dos momentos mais simbólicos foi a apresentação das placas inaugurais com os nomes dos conselheiros, funcionários e os 63 sócios fundadores, reconhecidos pela determinação em trazer o Sicoob para Colinas.

Impacto Local

Com uma estrutura moderna e acolhedora, a nova agência promete atender à população colinense com serviços financeiros cooperativos de alta qualidade, fortalecendo a economia local e promovendo valores de proximidade e parceria.

O presidente Anerão Alvarenga destacou:

“O sócio é o verdadeiro dono do negócio.”

A chegada do Sicoob em Colinas-MA representa mais um passo no plano de expansão da Centroleste, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento regional.