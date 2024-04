Sicoob Centroleste lança Comitê de Mulheres Cooperativistas “Elas pelo Coop”

No mês dedicado a Mulher, o Sicoob Centroleste, realizou no último dia 20 de março de 2024 na sede da cooperativa em Grajaú-MA, o lançamento e criação do Comitê de Mulheres Cooperativistas “Elas pelo Coop”, e contou com a participação do presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; do conselheiro de Administração, Antonio Ronaldo de Sousa; da conselheira fiscal, Deyse Cristina Amorim Lopes, de Barra do Corda; da diretora Executiva do Sicoob e representante do Estado do Maranhão no Comitê Nacional “Elas pelo Coop”, Maria da Paz Luz da Silva Marques; da presidente da OCB Sescoop-MA, Aureliana Rodrigues Luz, de São Luís; da analista da Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB Nacional, Divani de Souza, de Brasília; da professora Orlandina da Conceição Alves, diretora da Escola Hilton Nunes, parceira do Programa Música na Escola do Instituto de Cooperação e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Sustentável (Intecoob); da presidente da Câmara Municipal de Grajaú, vereadora Elany Jorge; da diretora do Departamento de Extensão e Relações Institucionais do Campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA/Grajaú), Zaiama Karla da Silva de Almeida; da secretária da Câmara de Dirigentes Lojistas de Grajaú (CDL), Itânia Sales; da representante do Grupo de Mulheres Empreendedora de Grajaú (MEG), Rochelli Serremi Almeida Gomes; das gerentes e funcionárias das agencias do Sicoob de Grajaú, Barra do Corda, Formosa da Serra Negra, Sitio Novo e Arame; das mulheres associadas da Centroleste, esposas de cooperados, empresarias, representantes de organizações da sociedade civil.

Ao abrir o evento, dando boas-vindas aos participantes, o presidente do Sicoob Centroleste, Anerão Alvarenga, agradeceu a presença de todas as mulheres que aceitaram o convite para esse momento importante para o cooperativismo do Maranhão. Para ele a participação das mulheres nos diversos espaços da cooperativa é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Disse estar muito satisfeito e acredita que o comitê vai gerar muitos frutos. E que a função da cooperativa, é dar estrutura, porque as mulheres têm capacidade e elas vão ter todas as condições de crescer e ocupar os espaços que elas querem e merecem. Relatou que entre os colaboradores da Centroleste, a maioria é mulheres, e que o comitê vai incorporar nos valores da cooperativa, o comprometimento que já fazem parte da essência do setor.

Para a presidente Aureliana Luz, do Sescoop-MA, não é mais possível conceber uma cooperativa ou organização sem a participação das mulheres, e que o cooperativismo só cresce e só conseguirá se consolidar quando as mulheres efetivamente participarem e ocuparem esses espaços.

“As mulheres podem estar onde elas quiserem”, afirmou a presidente da Câmara de Vereadores de Grajaú, Elany Jorge. Disse que a luta pelos direitos das mulheres tem sido sua bandeira no poder legislativo municipal e em todos os espaços de poder e decisão que ela estar presente.

Em sua participação no encontro, via link de transmissão pela internet, a coordenadora Nacional do Comitê “Elas pelo Coop”, Luzi Jorge dos Reis Vergani, da cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia; disse as mulheres presentes que “Nada é mais importante que nossos sonhos.” Para ela a instalação de mais um comitê, é garantir no Estado do Maranhão, espaços de organização, capacitação das mulheres no cooperativismo.

Convidadas a deixar suas mensagens, as mulheres representantes dos IFMA/Grajaú, CDL/Grajaú e do MEG, falaram da importância de garantir espaços para que as mulheres discutam e fortaleçam seu protagonismo nas cooperativas, associações, empresas, escolas, igrejas e na sociedade. Em nome de suas instituições se colocaram à disposição para fazer parceiras que fortaleçam e aumentem a presença das mulheres em cargos de liderança nos diversos setores para que inspire as próximas gerações a seguirem no mesmo caminho.

Integrante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o comitê tem como objetivo promover a participação e capacitação das mulheres no cooperativismo, explicou a representante do Sistema OCB Nacional, Divani. Em sua palestra, disse que o evento era uma oportunidade para troca de ideias, aprendizado e fortalecimento da presença feminina no setor, com foco na igualdade de gênero e na criação de um ambiente de trabalho justo e inclusivo.

Apresentou números importantes relacionados ao universo profissional das mulheres. De acordo com dados do IBGE 2022, as mulheres são a maioria da população brasileira 51,1%. Fonte do Anuário Coop 2023, 41% dos mais de 20,5 milhões de cooperados são mulheres; e que 51% da força de trabalho das cooperativas é feita por elas; porém somente 22% ocupam cargos de liderança no Coop, enquanto os homens 78%; além de se dedicarem mais tempo aos afazeres domésticos e aos cuidados com as pessoas, enfrentando desigualdades salariais significativas.

Segundo a assessora do Comitê Nacional de Mulheres “Elas Pelo Coop”, o propósito maior do comitê de mulheres é contribuir com a ampliação da participação das mulheres nas cooperativas, em especial nos cargos de liderança. “Com os comitês, estamos buscando maneiras de estimular as cooperativas a investir nessa pauta da diversidade, especialmente nas esferas decisórias. Para isso, os comitês estão encarregados de fomentar o aumento das mulheres na presidência, na vice-presidência, diretoria e conselho das cooperativas. Esse tema é relevante para toda a sociedade brasileira, especialmente para nós no cooperativismo, que é uma sociedade de pessoas”.

Ao finalizar Divani disse que era uma emoção e uma alegria muito grande estar fazendo esse lançamento; desejou muito sucesso. “Estamos plantando muitas sementes e colhendo frutos que foram plantados ao longo do cooperativismo no Brasil. Que esse trabalho possa reverberar em todo o estado do Maranhão, pois ele fortalece o trabalho que estamos fazendo a nível nacional.”

Emocionada, a representante do Estado do Maranhão no Comitê Nacional “Elas pelo Coop”, Maria da Paz, contou que ao assumiu o compromisso de incentivar, mobilizar a força e protagonismo das mulheres dentro das cooperativas no Maranhão, trabalhou para que a criação do Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste pudesse acontecer. Agradeceu a todas as mulheres presentes, a todas as pessoas envolvidas para realização do evento; destacou o apoio do Sicoob Centroleste por meio do seu presidente, Anerão, um grande incentivador do projeto; da presidente da OCB Sescoop/MA, Aureliana que apostou e acreditou no seu trabalho; e as mulheres voluntarias da cooperativa que vão assumir esse trabalho na condução do comitê local.

O momento mais esperado do encontro, foi a apresentação do Comitê de Mulheres Cooperativistas do Sicoob Centroleste “Elas pelo Coop”. “Ele será uma ferramenta para que juntas possamos fazer de nossa cooperativa uma cooperativa mais forte”, disse Karla Arruda Alves, coordenadora do Comitê de Mulheres ao dirigir sua mensagem no encerramento do evento. Agradeceu suas companheiras que serão mulheres voluntárias, e as pioneiras do bom desempenho do comitê que visa ampliar sua interação com a comunidade, difundindo o cooperativismo. Lembrou que ele será um espaço voluntário constituído por mulheres associadas, funcionárias, esposas ou filhas solteiras de associados, e visa a formação, transmissão e a promoção dos princípios e valores cooperativistas, a formação técnica e humana de suas integrantes, de forma voluntária, sem diferenciação de atendimento com relação às demais cooperadas ou consumidoras.

“Já temos um espaço nas redes sociais para divulgar os próximos passos do nosso comitê, como também as ações, atividades e iniciativas cooperativistas. A conta no Instagram é @comitedemulherescooperativista; vamos seguir e compartilhar, interagindo com a comunidade.”, explicou Karla.

Conheça a composição do Comitê “Elas pelo Coop do Sicoob Centroleste.

Coordenadora: Karla Arruda Alves, de Grajaú.

Vice-coordenadora: Andressa de Carvalho Santos Pacheco, de Formosa da Serra Negra.

Secretária Executiva: Odara Duarte Belém Pinheiro, de Grajaú.

Secretária Suplente: Cyntia Bandeira Jorge, de Grajaú.

Secretária de Comunicação: Ana Alice Leda de Arruda, de Sítio Novo.

Secretária de Comunicação Suplente: Daniela Rodrigues da Silva, de Arame.

Secretária de Marketing: Fabiana dos Santos Ferreira, de Barra do Corda.

Secretária de Articulações Parlamentares: Deyse Cristina Amorim Lopes, de Barra do Corda.

Saiba mais sobre o Comitê Nacional de Mulheres “Elas pelo Coop”

No 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, o tema norteador foi a pergunta “Como podemos construir o cooperativismo do futuro”. O Sistema OCB naquele ano organizou um concurso cultural para jovens e mulheres para responder a essa pergunta. Foram escolhidos 20 jovens e 20 mulheres. Depois do congresso, os congressistas definiram como uma das estratégias promover a sustentabilidade do cooperativismo.

A partir dessas mulheres foi constituído o Comitê Nacional de Mulheres “Elas pelo Coop”. Os estados que não tinham representação, passaram a indicar representantes para a constituição do comitê. Hoje formado por 25 mulheres em 23 Organizações Estaduais do Sistema OCB.

De lá para cá foi feita a organização do planejamento, capacitação, definição de propósito e visão, representação do cooperativismo brasileiro em eventos, e definição de quatro eixos de atuação: Elaboração de diretrizes, formação e capacitação, representação institucional e intercooperação. Os participantes têm oportunidade de atuar a nível local, estadual e nacional para fomentar a atuação das mulheres nas lideranças das cooperativas.

Com a presença intensa feminina no movimento cooperativista, o Comitê Nacional lançou o documento virtual “Manual de Implementação de Comitês de Mulheres nas Cooperativas” objetivando facilitar e reconhecer o papel das mulheres no movimento. O documento relata sobre os espaços ocupados por elas no âmbito da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e dentro do Sistema OCB, que reúne a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).