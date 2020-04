Na manhã desta quinta-feira (16/04), Simone Limeira esteve na Rádio Cidade FM, e durante entrevista, falou do compromisso do Governo do Estado do Maranhão com a população grajauense acerca da instalação das dez Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) na cidade.

“Estamos vivendo um momento de conquista para nossa população. Para nós é um sonho de 40 anos”, avalia.

Simone disse que o momento é de unir forças para combater esse vírus mortal que assola o mundo e que tem trazido muito sofrimento e dor a todas as pessoas. “Nós não estamos isentos desta situação, precisamos nesse momento nos preocuparmos em salvar vidas deixando de lado as diferenças políticas e ideológicas, a missão é preservar a vida acima de tudo, e a politicagem não cabe neste momento. Portanto é hora de agir”, disse.

E ponderou “Vamos respeitar esse momento, onde muitas famílias perderam entes queridos ou estão com os seus acometidos pela doença que o coronavírus representa”.

É hora de agir

Em diálogo com o Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, e o Deputado Federal Márcio Jerry (PCdoB), o Governo do Estado se dispôs a fazer todo levantando de estrutura, custos e equipe para a instalação das UTI’s no Hospital Geral de Grajaú (HGG). Porém, a gestão municipal não pôde aguardar o retorno do estado em relação a este levantamento.

O Secretário Carlos Lula disse que o diálogo está aberto, e que o governador Flávio Dino, tem, e sempre teve compromisso com o povo de Grajaú.