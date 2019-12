Comprometida com as ações que alertam a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como do câncer de colo do útero, a líder política e presidente do PCdoB de Grajaú, Simone Limeira, pediu e foi atendida pelo Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretária de Estado da Mulher, a vinda para o município de Grajaú, a Carreta da Mulher Maranhense.

O atendimento para as mulheres indígenas será nos dias 25, 26 e 27 de novembro na Praça da Rodoviária, próximo ao SESAI. E nos dias 28 e 29 no pátio do Hospital Regional de Grajaú.

“O nosso governador Flávio Dino, tem um sentimento de muita amizade e comprometimento por Grajaú, e na medida do possível vem atendendo nossos pedidos, mesmo sem termos um mandato outorgado pelo povo grajauense, mais temos sim um compromisso com nossa gente, especialmente as mulheres que necessitam dessas ações de forma itinerante com a Carreta da Mulher Maranhense. Tenho certeza que Grajaú só tem a ganhar, pois receberemos uma ação de extrema importância para prevenção do câncer de mama e de colo do útero”, enfatizou Simone Limeira.

Sobre a Carreta

Na Carreta da Mulher Maranhense, ações alertam a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, assim como do câncer de colo do útero. Além de exames preventivos (Papanicolau) e mamografia, são realizados: teste rápido para HIV/Aids e hepatite B, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, rodas de conversa sobre prevenção do câncer de colo de útero, prevenção da violência doméstica.