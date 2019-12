Na manhã de quarta-feira (25/12), dia de Natal, a equipe da Campanha Natal Feliz, dará início a 11ª edição da entrega de milhares de brinquedos as crianças dos bairros mais carentes da cidade de Grajaú. Para isso o Projeto “Campanha Natal Feliz”, conta com o apoio e generosidades de pessoas de boa vontade e o empresariado grajauenses que ao longo de 11 anos vem contribuído para alegria desses pequeninos.

“Para muitas crianças, ganhar um presente é algo distante, um sonho dificilmente realizado, seja pela condição financeira da família, ou seja, pela situação vulnerável em que se encontram, necessitando de apoio de entidades assistenciais para viver. O projeto campanha natal feliz por sua vez busca amenizar esta situação e no Natal distribui vários brinquedos a crianças das comunidades carente da cidade”, explicou o professor Francisco Alves sobre o objetivo do projeto.

Desde 2008, alguns empresários nunca se furtaram em ajudar, e neste ano de 2019, uma ação conjunta entre eles, firmou mais uma vez o compromisso de apoiar o projeto.

“Muitos destes empresários já são parceiros do projeto, por isso sempre registramos as várias iniciativas, na qual é possível conferir em nossa página na internet, por meio do site Tôquetô, no endereço eletrônico: toqueto.com/campanhanatalfeliz”, relatou o professor.

Como fazer sua doação?

A Campanha Natal Feliz, está arrecadando brinquedos novos independentemente do valor e usados em perfeitas condições. Aos que desejam participar e não pode levar a doação até um ponto de arrecadação, pode entrar em contato com Francisco Alves pelo telefone (99) 9 9131-1407 “WhatsApp”.

Participe, faça sua doação, seja você um amigo da criança.

POSTOS DE ARRECADAÇÕES DE BRINQUEDOS:

SALÃO DA DONA NEUZA, AV. MARANHÃO, Nº 322 – BAIRRO CANOEIRO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), RUA SANTA CLARA – BAIRRO EXTREMA.

HAROLDO CINE FOTO, PRAÇA RAIMUNDO SIMAS – CENTRO.

SEDE DO SITE “GRAJAÚ DE FATO”, RUA SÃO VICENTE DE PAULA, Nº 19 – BAIRRO TRIZIDELA.

CENTRO EDUCA MAIS AMARAL RAPOSO, RUA DA MANGUEIRA – BAIRRO RODOVIÁRIO.

CE PROFESSOR DIMAS SIMAS LIMA, AV. JOSÉ RODRIGUES DA COSTA – BAIRRO CANOEIRO

ESCOLA FRANCISCO DIAS DUTRA, RUA DR. JOÃO B NAVA – BAIRRO EXPOAGRA.

RESIDÊNCIA DO FRANCISCO, RUA SANTA CLARA, Nº 81 – BAIRRO EXTREMA.

Confira em primeira mão algumas empresas e empresários que confirmaram a sua participação. VEJA FOTOS DELES EM NOSSA PÁGINA (clique aqui)

LUBRIFIL AUTO PEÇAS; SICOOB CENTRO LESTE MARANHENSE; TORRES CONSTRUÇÕES; INFORMAIS INFORMATICA; ROSIMEIRE DE SOUZA; FERMARON; SALÃO DA DONA NEUZA; MARANHÃO DITANDO MODAS; DOUTOR BATISTA GUARA; JORNAL CIDADE; LOJAS NOVO LAR; ROTA DO AÇAÍ; CASA DE CARNE CORTEZ – EXTREMA; FABIO MENESES; GULAS PÃES; LARISSA CONSTRUÇÕES; PIZZARIA LA BASQUE; CORUJÃO INFORMATICA; GRAFICA CANOEIRO; GRUPO DE FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL – GRAJAÚ; ELDO DA VAN; MERCEARIA BEIJA FLOR; ARMAZÉM PARAÍBA; CONSTRUTORRES; GRÁFICA GÊNESES; CIDADE FM; YOSHI SUSHI BAR; FABIO STAR COMUNICAÇÃO VISUAL; LAVOISIER PREPARATÓRIO; GRAJAÚ FM; MERCANTIL GIGANTÃO; DOUTOR MARCELO TORRES; DIONO FOTOGRAFO; PROFESSOR SIDINEY BARROS; LIBERDADE FM; GEOVANE PUBLICIDADE; SHOW NA TELA; MERCEARIA DAVI; IR NUTRI; GRAFICA CANOEIRO; MABIO SANTOS PUBLICIDADE; ALTERNATIVA FM.