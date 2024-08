Estão abertas as inscrições para a Corrida da Independência promovida pelo Sicoob Centroleste e o Sistema OCB/MA

“Envolver cooperados e a comunidade geral em um evento que promove qualidade de vida através da prática de atividades esportivas, e fomente a solidariedade por meio da doação de alimentos” é o objetivo da Corrida da Independência promovida pelo Sicoob Centroleste e o Sistema OCB/MA (Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Maranhão), que trabalha pela sustentabilidade do cooperativismo. O evento será realizado no dia 07 de setembro de 2024, no Loteamento Frei Alberto Beretta em Grajaú-MA, às 6:00h.

Aberta para cooperados e comunidade em geral, a corrida com percurso de 5 km terá as modalidades masculina e feminina adultos e infantil, e premiação para o 1º, 2º e 3º lugar de cada modalidade; A largada será às 6:30h.

Inscrições e kits

As inscrições já estão abertas pelo site: https://doity.com.br/corridasicoob. Os interessados em participar devem doar um 1kg de alimento não perecível, que será entregue no dia do evento, antes do início da corrida. O prazo para se inscrever termina no dia 31 de agosto de 2024.

Cada participante receberá 1 Kit corrida com bolsa, camisa e código.

O Dia C – Dia de Cooperar

Para esta corrida, todo alimento arrecadado será doado para comunidade carente de Grajaú. Esta ação faz parte de um movimento internacional que tem como objetivo alinhar as ações das cooperativas com as necessidades da comunidade chamado “Dia C – Dia de Cooperar”

Serviço

EVENTO: 1ª Corrida Da Independência

DATA: 07 de setembro de 2024

LOCAL: Loteamento Frei Alberto Beretta

HORÁRIO: 6:00

INÍCIO DA CORRIDA: 6:30

DISTÂNCIA: 5 Km

INSCRIÇÃO: 1kg de Alimento não perecível

LINK PARA INSCRIÇÃO: https://doity.com.br/corridasicoob