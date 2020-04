No sábado (18/04), a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense (Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense), completou 12 anos de fundação e compromisso com o desenvolvimento da comunidade.

Por ocasião da comemoração do terceiro ano de fundação da cooperativa, em abril de 2011, na época Sicoob Credisul, o presidente do conselho de administração, José Anerão Peres Alvarenga, falou ao Jornal Grajaú de Fato; disse que depois da chegada do Sicoob em Grajaú, mais de 8 milhões ficou na cidade, garantido mais empregos e melhorando a vida as pessoas.

Neste ano de 2020, o Sicoob, hoje ‘Sicoob Centro Leste e Norte Maranhense’, celebra seus 12 anos de história, desafios e conquistas. Para o presidente José Anerão, comemorar a data de fundação neste tempo de Pandemia do Coronavírus (Covid-19) é também um grande desafio.

“Estamos passando um momento de muitas preocupações e incertezas; é mais um grande desafio que o Sicoob tem que passar por isso”, disse Anerão.

O presidente lembrou ainda a finalidade por qual nasceu o Sicoob em Grajaú, e ao longo dos anos se expandiu em 15 municípios do Maranhão, entre eles a capital São Luís. Falou das ações desenvolvidas para o crescimento dos cooperados e toda a comunidade onde a cooperativa está presente. Enfatizou a importância do trabalho social, destacando a criação do Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob).

Por fim José Anerão agradece o entusiasmo de cada cooperado, o empenho dos diretores, o compromisso dos funcionários, e a comunidade que acolhe o Sicoob, e faz dele, uma cooperativa atuante e presente nos municípios do Estado do Maranhão.

