A informação é do governador do Estado, Flávio Dino, que na noite desta quinta-feira (26/03), publicou na sua conta do Twitter a confirmação de 14 casos no Maranhão.

Infelizmente chegamos a 14 casos confirmados de Coronavírus no Maranhão. Ou seja, tendência continua a ser de elevação de casos, apesar de todas as medidas preventivas que adotamos. Seguimos trabalhando com seriedade e respeito à vida de todos. Unidos vamos vencer.

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 27, 2020

O Hospital São Domingos informou que o 11º caso é de uma mulher de 29 anos que teve contato com um paciente possivelmente infectado.

O boletim atualizado com casos confirmados, suspeito e descartados do coronavírus será divulgado pela Secretária de Estado da Saúde (SES) nesta sexta-feira (27/03).

De acordo do SES, todos os pacientes com casos confirmados estão em isolamento domiciliar, apresentando quadro estável e são monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

Desde o início do monitoramento, foram registrados 1.035 casos de possível infecção por COVID-19. Destes, 297 casos foram descartados; 728 estão sendo acompanhados por equipes do CIEVS em 77 cidades do Maranhão, e a SES monitora os casos confirmados positivos por laboratório.