Os moradores do bairro Trizidela que foram atingidos pelas cheias do Rio Grajaú receberam, na terça-feira (24/03), cestas básicas e colchões doados pelo Grupo de Esposas dos Deputados do Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário.

A solicitação da ação em Grajaú feita ao presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino, foi de Simone Limeira, que é diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão e presidente do PCdoB no município.

“Agradecemos a sensibilidade do nosso amigo deputado Othelino, em nos enviar o Gedema Solidário para realizar esta ação juntos aos nossos irmãos grajauenses que estão passando por momentos difíceis”, comentou Simone.

Programa Gedema Solidário

Faz partes das ações e projetos de cunho social e comunitário desenvolvidos pelo Grupo de Esposas dos Deputados em todo o Estado do Maranhão especialmente neste momento difícil pelo qual passam moradores de várias cidades maranhenses que foram castigados pelas cheias.

Veja mais fotos:

1 de 12